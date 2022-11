Alessandra | il coraggio di una figlia su Real Time

(Di giovedì 24 novembre 2022) In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, andrà in onda su, il canale 31 del digitale terrestre, il documentario, ildi unaincentrato sulla drammatica vicenda diCuevas, che oggi ha 26 anni, e di sua madre Teresa Buonocore. Il documentario racconta della tenacia di queste due donne: all’età di 9 anni,fu vittima di abusi da parte di Enrico Perillo, un geometra di Portici e padre di una sua amichetta conosciuta al campo scuola estivo. A 14 annidecise di rendere testimonianza alla Corte di Assise circa gli abusi subiti, mentre la madre Teresa denunciò l’uomo. Purtroppo per questa sua azione, la donna fu vittima di atti intimidatori di stampo mafioso-camorristico ...

