Un Altro Domani | Trama Puntate dal 5 al 9 Dicembre 2022 | Kiros ed Enoa Si Sposano!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Undal 5 al 9si comporta in modo strano e Carmen è preoccupata, ma alla fine si scopre che è in procinto di sposarsi con… Unregalerà un nuovo colpo di scena sorprendente nella settimana dal 5 al 9. Carmen scoprirà, esattamente come tutti gli altri, cheedsono in procinto di sposarsi. Questa notizia la sconvolgerà profondamente soprattutto alla luce dei nuovi progetti che entrambi volevano portare avanti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un: dove eravamo ...