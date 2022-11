Traffico Roma del 23-11-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Luceverdebentrovate a questo primo appuntamento della giornata un’informazione sulla viabilità eBuongiorno dalla redazionemolto intenso internamente in queste ore Preparatevi la cittadina con con tutte le consolari entrata verso il centro sulla raccordo anulare abbiamo incoronamento in carreggiata interna a partire dal Bigo con laNapoli Sono all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra il bivio con laL’Aquila e la ordina Urbano dellaL’Aquila code dal raccordo la tangenziale te in tangenziale rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita Viale Libia Corso Trieste fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico la polizia locale Ci Segnala la chiusura di viale del Policlinico tra viale ...