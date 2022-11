Suor Cristina | dopo il gelo iniziale le Suore Orsoline commentano la sua scelta

Scuccia , da molti conosciuta come, vincitrice della seconda edizione del talent show ' The Voice of Italy ', che, durante la trasmissione " Verissimo " solo due giorni fa, ha annunciato pubblicamente di aver rinunciato ...Articoli più letti, che vinse The Voice nel 2014, cambia vita di Antonella Rossi Lorenzo, morto a 14 anni: la mamma lanciò un appello per scrivergli delle lettere di Chiara Pizzimenti ...È stato tutto un fraintendimento Cristina Scuccia, meglio conosciuta come la talentosa Suor Cristina, ha confessato nel salotto di Verissimo di aver deciso di lasciare il velo per dedicarsi unicament ...Ha fatto il giro del web la notizia di suor Cristina che ha deciso di abbandonare il velo, presentandosi a Verissimo in abiti “civili”, semplicemente come Cristina Scuccia. Diventata popolarissima gra ...