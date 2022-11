Spagna-Costa Rica 7-0 | Luis Enrique | “Siamo stati eccezionali | vogliamo giocare 7 partite”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022), ct della, ha commentato la vittoria per 7-0 ai danni delall’esordio nel Mondiale di Qatar 2022: “Quando le cose vanno bene come oggi il calcio diventa uno sport fantastico.sia in fase difensiva che offensiva. Abbiamo pressato bene eriusciti nel nostro obiettivo che era quello di dominare il gioco; tuttavia posmigliorare ancora. Perché non cifermati? Perché la gara finisce quando l’arbitro fischia tre volte“.ha poi aggiunto: “Non so ancora chi schiererò contro la Germania. Il nostro obiettivo èe per centrarlo abbiamo bisogno ...