Sci alpino | Coppa del Mondo | Casse è secondo nella prima prova di discesa a Lake Louise Innerhofer sesto | più lontano Paris

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Primo appuntamento ufficiale per gli “uomini veloci” delladeldi sci. Sulla pista di, in Canada, è andata in scena lacronometrata dellagara didel calendario 2022/23. Il miglior tempo è stato fatto registrare da James Crawford, uno dei padroni di casa con un crono che recita 1’49”08. Alle sue spalle, distante soli 4 centesimi di, si è piazzato l’azzurro Mattia, apparso piuttosto brillante. Il 32enne è stato in assoluto il miglioreparte alta e nel tratto centrale, per poi piazzarsi dietro a Crawford, autore di un’ottima conclusione. I primi due hanno dunque scavato un piccolo solco rispetto a tutti gli ...