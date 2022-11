Real Madrid | un club si è fatto avanti per Asensio

Commenta per primo Il Paris Saint - Germain proverà l'assalto ad una stella del. Si tratta di Vinicius Junior , entrato nel mirino dei francesi, che proveranno l'approccio per l'attaccante brasiliano già durante i Mondiali in Qatar . Nonostante i Blancos siano in ......tifosi e la decisione dei Glazer trova riscontro in quello che ha rivelato Ronaldo nell'intervista Piece Morgan dove recriminava che non era cambiato nulla da quando si era trasferito alSi potrebbe presentare una nuova sfida di mercato tra Juventus e Real Madrid. Il giocatore in questione è Malo Gusto, terzino destro del Porto. Secondo l ...Nonostante l'infortunio subito da Karim Benzema con la Nazionale, il Real Madrid non ha nessuna intenzione di acquistare un attaccante durante il mercato di gennaio. Come riporta Marca i ...