Qatar 2022 | la Germania è incredibile

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un’analisi sulladopo la sconfitta all’esordio contro il Giappone nel Mondialein-Giappone 1-2 è un verdetto che non può che generare parole forti. Un tempo si sarebbe detto “titoli a caratteri cubitali”. É vero, da un po’ di tempo i tedeschi hanno abituato un po’ tutti a non essere più quelli di una volta ed escono dalle grandi competizioni o se ci rimangono un po’ più a lungo come nell’ultimo Europeo lo fanno in modo sofferto. Come sarà anche stavolta, se dovesse rimediare allo shock di oggi. La, nel bene e nel male. Proviamo a elencare i motivi: 1) Possesso palla all’80,7%, 14 conclusioni in porta, 1 solo gol e peraltro su rigore. Nei numeri di un primo tempo dominato e nella ristrettezza del raccolto c’è già ...

Un'analisi sulla Germania dopo la sconfitta all'esordio contro il Giappone nel MondialeinGermania - Giappone 1 - 2 è un verdetto che non può che generare parole forti. Un tempo si sarebbe detto "titoli a caratteri cubitali". É vero, da un po' di tempo i tedeschi hanno ...Il Giappone rimonta e batte la Germania per 2 - 1 nel match valido per la prima giornata del Gruppo E dei Mondiali di. Tedeschi in vantaggio al 33 con Gundogan, a segno su calcio di rigore. Nella ripresa, la selezione asiatica ribalta il risultato tra il 75 e l'83'. Dona piomba sulla respinta di Neuer e ...Metro Guy è uno dei tanti lavoratori che sono accorsi in Qatar in occasione della Coppa del Mondo. Ora è diventato virale gridando “metro” per le strade di Doha. È appollaiato su una sedia da bagnino ..."Non abbiamo paura di nessuno al mondo, anche se è il Brasile. La Seleçao è una grande squadra, che considero espressione ...