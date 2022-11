Napoli | si arrampica sul balcone della ex per perseguitarla | arrestato un 24enne di Miano

La 26enne, che aspetta il quinto figlio, aveva allontanato il compagno di casa dopo l'ultima esplosione di violenza. L'uomo è un tossicodipendente di 24 ...... un tossicodipendente di 24 anni si è arrampicato sul muro del palazzo in cui abita la donna, una 26enne del quartiere Miano, periferia di, per tornare da lei, ma è stato arrestato dai ...Ossessionato dal suo rapporto con la compagna che lo aveva allontanato da casa, un tossicodipendente di 24 anni si è arrampicato sul muro del palazzo in cui ...La 26enne, che aspetta il quinto figlio, aveva allontanato il compagno di casa dopo l'ultima esplosione di violenza. L'uomo è un tossicodipendente di 24 anni ...