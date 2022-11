Indagata | svolta nell' inchiesta di Latina E Soumahoro torna in tv

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Marie Therese Mukamitsindo, la suocera Aboubakar, èdalla procura diin relazione alla gestione di due cooperative che si occupano di migrantia provincia pontina. L'ipotesi di reato nel fascicolo è di malversazione, riporta Adnkronos che ha dato la notizia. L'non coinvolge il deputato, eletto con l'alleanza Sinistra Italiana-Verdi Europei, ma il caso come prevedibile è anche e soprattutto politico. "Siamo grati all'autorità giudiziaria per il lavoro l'importante che sta facendo. Evidenziare forme di sfruttamento nei confronti dei migranti è un fatto estremamente importante e ci rasserena che lo Stato è in grado di intervenire", ha detto all'agenzia Dire il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Boi. "Noi però facciamo politica, ...