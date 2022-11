Incidente sulla Roma-Fiumicino | carreggiata ridotta e traffico in tilt

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 novembre 2022)– Una giornata, quella di oggi 23 novembre 2022, che ha messo a dura prova la viabilità locale: un, in direzione, sta provocando code e forti rallentamenti all’altezza dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare. Laè stataad una sola corsia. Le cause del sinistro sono ancora da accertare, ma sembrerebbe siano coinvolti più di un veicolo. Sul posto presente il personale del 118 e la Polizia per i rilievi del caso . (Il Faro online)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie ...