Hp | società taglierà tra 4 000 e 6 000 dipendenti entro il 2025

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Palo Alto, 23 nov. (Adnkronos/Dpa) - Hp, il business di Pc e stampanti della ex Hewlett-Packard, ha annunciato l'intenzione di licenziare fino a 6.000al fine di ridurre i costi. La decisione dellaè contestuale ai risultati del quarto trimestre, in cui ha riportato una perdita di 2 milioni di dollari, rispetto a un utile netto di 3,10 miliardi di dollari. L'azienda prevede quindi di ridurre l'organico globale lordo di circa 4.000-6.000. Queste azioni dovrebbero essere completatela fine dell'anno fiscale. Gli utili rettificati sono stati di 0,85 dollari per azione, rispetto a 0,94 per azione nel trimestre di un anno fa. I ricavi del trimestre sono scesi dell'11,2% a 14,80 miliardi di dollari dai 16,68 miliardi di dollari di un anno fa.