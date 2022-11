Don Pupilla Caritas contro Soumahoro | “Avvisai Fratoianni quando lo hanno candidato | ma non mi diede retta”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Siamo stati accusati da, la nostra e altre organizzazioni, sindacati, associazioni, ecc., di lucrare nei campi dei migranti. Sentire questi attacchi e sapere poi dell’inchiesta sulle cooperative gestite dalla moglie e dalla suocera mi ha amareggiato. Il suo atteggiamento è stato per lo meno incoerente”. Lo dice all’Adnkronos don Andrea, responsabile delladi San Severo, in relazione soprattutto alla situazione di ‘TorAntonacci’, uno dei ghetti di migranti nella provincia di Foggia, a proposito dell’attività politica e sindacale in Puglia di Aboubakar, leader della Lega dei braccianti, eletto deputato a settembre nella lista Verdi-Sinistra.è al centro di polemiche a causa di una inchiesta della Procura di Latina sulla gestione di ...

A gettare ulteriori accuse sulla famiglia Soumahoro è don Andrea Pupilla, direttore della Caritas di San Severo (Foggia), il quale, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ... È quanto emerge da un'intervista a don Pupilla rilasciata a la Repubblica. La raccolta fondi risale allo scorso anno. E proprio nella zona in questione, Soumahoro ha condotto diverse battaglie in ...