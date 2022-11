Curling | cuore azzurro! L’Italia femminile batte la Svezia in rimonta e resta in corsa per la semifinale agli Europei!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Che vittoria per le azzurre delha battuto per 7-4 l’osticain occasione dell’ottava sezione del round robin valido per i Campionati Europei 2022 di Östersund, rimanendo inper le semifinali e soprattutto centrando matematicamente la qualificazione per i Campionati Mondiali del 2023. Nella peggiore delle ipotesi infatti la squadra di Stefania Constantini chiuderà la rassegna al settimo posto, andando ad occupare dunque potenzialmente l’ultimo dei sette spot disponibili per staccare il ticket. Una partita che parte con il piede sbato per le azzurre, passate in svantaggio nel turno inaugurale a causa di un errore di Constantini che, nel suo ultimo tiro, tocca la guardia svedese consentendo alle avversarie di rubare la mano e di timbrare l’1-0. La skip però non perde la ...