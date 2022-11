Al via da Roma il “Belvedere Tour” di Galeffi | le date

(Di mercoledì 23 novembre 2022) foto di Ilaria IeieMILANO – Partirà il prossimo 3 dicembre dail “” di, il nuovonei club del cantautoreno. Un nuovo spettacolo, con una band rinnovata e una scaletta che spazia nel meglio della sua discografia. Nel, che toccherà i club più importanti d’Italia,porterà in scena i suoi ultimi lavori discografici: il nuovo progetto “” (uscito a maggio 2022) e il suo secondo album “Settebello” (uscito a marzo 2020), oltre a tutti i suoi brani più amati. Mercoledì 23 novembre 2022,è stato ospite in “Collettivo Zeta” in compagnia di Simone Palmieri e Diego Zappone. In diretta su Radio Zeta, l’artista ha presentato il nuovo: “Sono ...

