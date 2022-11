Qatar 2022 | l’Arabia Saudita rimonta l’Argentina | sta vincendo 2-1 VIDEO

(Di martedì 22 novembre 2022) Clamoroso ciò che sta accadendo nella partita tra Argentina e Arabia. All’inizio del secondo tempo, sul risultato di 1-0 per, i sauditi sono riusciti a ribaltare la partita. Due gol incredibili che portano in vantaggio. Un Argentina che non è scesa in campo nella seconda frazione di gioco. Splendida rete con un diagonale di sinistro di Al Shehri L’azione nasce da una palla persa a metà campo da Messi. L’assist è di Al-Birakan. Al minuto 53 arriva anche il raddoppio dei sauditi con Al-Dawsar con un tiro dal limite dell’area di rigore che trafigge Martinez e concede il secondo gol al. GOL MERAVIGLIOSOOOOO ARABIA...

Ci sono partite, poche per la verità, che segnano profondamente la storia del calcio, in alcuni casi addirittura di un Paese. Momenti iconici che, nel bene o nel male, rimangono per sempre nell'...Ma occhio a Phil Foden 'Dialoghi mondiali' accompagnerà ogni giorno di. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o ...Milinkovic freme per iniziare il suo secondo Mondiale. Dopo Russia 2018, ecco Qatar 2022 per dimostrare anche a livello internazionale la sua grande crescita e nel frattempo il centrocampista ...Non sono pochi i giocatori del Torino che parteciperanno ai Mondiali in Qatar; i granata infatti hanno ben 5 giocatori impegnati nella rassegna mondiale: Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic con ...