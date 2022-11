Lady Diana e l' intervista alla BBC | che cosa manca in The Crown?

(Di martedì 22 novembre 2022) Il colloquio-bomba a cui la principessa del Galles prese parte non fu solo un modo candido di raccontare la sua storia, ma una serie di sotterfugi e documenti falsificati da parte del giornalista Martin Bashir. Ecco la vera storia

Tutti gli occhi erano puntati su di lei, che ha scelto di omaggiarecon un paio di orecchini e una spilla dal significato molto particolare. Chi è la donna che da più di 10 anni veglia ...Kate Middleton, omaggi alla regina Elisabetta e aper la Remembrance Sunday - guarda IL PRIMO IMPEGNO UFFICIALE - Carlo III apre Buckingham Palace al suo primo ricevimento di stato che è ...Il colloquio-bomba a cui la principessa del Galles prese parte non fu solo un modo candido di raccontare la sua storia, ma una serie di sotterfugi e documenti falsificati da parte del giornalista Mart ...A 25 anni dalla sua scomparsa, il brand del gruppo Lvmh riporta in vita un’edizione limitata della it bag dedicata a Diana Spencer.