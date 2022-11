Il fantastico castello di Babbo Natale a Roma Lunghezza | orari | eventi e costo dei biglietti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022)sta riparando la sua slitta. Mancano solamente gli ultimi ritocchi di manutenzione – è quasi un anno di inattività motoria – e poi si potrà finalmente partire (di nuovo) in giro per il mondo a distribuire regali e doni ai bambini. Il profumo delle festività diè già nell’aria, e questo clima rigido non fa altro che confermarlo. E poi c’è un’altra conferma: aldiapre le sue porte e il suo Mondo delcon tante sorprese e novità, a partire dallo scorso dal 12 novembre. Rimarrà aperto per tutte le festività di, ogni sabato e domenica, dalle ore 10.00 fino a fine giornata. Proprio perché il bene che si può fare non è mai troppo, e qualche sorriso in più di certo non guasta,...