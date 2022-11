Il destino dei minori stranieri non accompagnati | se ne parla a “Fuori dal coro”

(Di martedì 22 novembre 2022) Tra i temi della puntata in onda il 22 novembre in prima serata su Retequattro anche i mancati controlli sul reddito di cittadinanza e gli investimenti del Qatar in Italia L’immigrazione clandestina, con un ampio reportage suldeinon, sarà al centro del nuovo appuntamento con “dal”, il talk show condotto da Mario Giordano, in onda domani, martedì 22 novembre, in prima serata su Retequattro. Tra i temi trattati anche la sicurezza nelle città italiane, con il racconto di alcune situazioni estreme tra spaccio di droga e prostituzione. Inoltre, continuerà l’inchiesta didalsul mancato controllo sul reddito di cittadinanza, dopo che a Civitavecchia sono stati trovati alcuni percettori ...

Fanpage.it

... sul satellite di Marte sono presenticanyon pieni di polvere che si stanno allargando di ... Che cosa accadrà di conseguenza in futuro Ildel satellite di Marte è pressoché segnato. Verrà ...... della mia storia,miei ultimi trent'anni'. Lo dichiara Roberto Calderoli, senatore della Lega e ministro per gli Affari Regionali e per l'Autonomia. 'Non ho parole e penso anche al, ... Il destino delle vittime di usura: Non mi sono mai liberato degli strozzini, minacciano i miei figli 21 miliardi di euro di interventi contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese.La gravità di Marte sta avvicinando progressivamente il principale satellite, Phobos, alla sua superficie, al punto da rendere inevitabile lo schianto ...