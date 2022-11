Grande Fratello VIP | chi è stato eliminato ieri sera 21 novembre? Percentuali

(Di martedì 22 novembre 2022) Un’altra sorprendente e incredibile puntata delVIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che ètra quelli in nomination21? Scopriamolo insieme. Leggi anche: Uomini e Donne, Michela ha 80 anni ma non invecchia «I medici studiano il mio caso» VIDEO Chi erano i concorrenti in nomination?...

La Giaele che ho conosciuto io può dare tantissimo 'Alnon stai dando tanto quanto con me. Devi farti conoscere per quello che sei. Sei un animale da palcoscenico. Con le tue ...Dopo i numerosi casi di Covid all'interno della casa delVip anche un semplice colpo di tosse di Alfonso Signorini mette tutti in allerta. Il conduttore è apparso un po' raffreddato anche nelle puntate scorse, ma ci ha tenuto a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ospite al GF Vip 7 Taylor Mega che ha raccontato alcuni particolari sulle relazioni avute con Giaele e Alberto.