Giorgetti ricorda commosso Maroni | C' è qualcosa di lui in questa Manovra

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 novembre 2022 "C'è qualcosa di lui in questa manovra, c'è una norma che aveva voluto lui". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ricordando Roberto Maroni.

"C'è qualcosa di lui in questa manovra, c'è una norma che aveva voluto lui". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, commosso, ricordando Roberto Maroni in conferenza stampa dopo il varo della manovra. E' con le lacrime agli occhi che il ministro dell'Economia ha ricordato Roberto Maroni. Il ministro dell'Economia ricorda "Bobo" Maroni nella conferenza stampa sulla manovra. "Questa norma" (il bonus del 10% per chi resta al lavoro pur con requisiti per la pensione) -dice commosso- "è sua".