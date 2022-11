ilmessaggero.it

... oltre a intervenire con una 'tregua fiscale' pere imprese che in questi ultimi anni si ... Per il compartoe per gli enti locali, compreso il trasporto pubblico locale, stanziati circa ...'Favorire un dialogo aperto tra ie gli esperti dipubblica'. E' questo l'obiettivo di ' Missione divulgAzione ' in programma giovedì 24 novembre alle 19 all'università Sapienza di Roma. L'evento si svolge presso l'... Cittadini e sanità pubblica, incontro alla Sapienza per il Festival delle scienze