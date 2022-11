“Che schifo | come fa a piacervi” GF Vip | tutti contro Edoardo Tavassi | “Cose orribili”

Nicola Porro

... (@ginevraantonino) November 21, 2022 Ma lodi questo Edorardo Tavassi 🤮fa il bambino e voi ancoravotate come preferito e amate questo uomo anzi bambino, questo paese rimarrà ...... mi fa, mi vengono i brividi'. Mondiali senza sorprese, vincono le favorite Inghilterra ©LaPresseIn Qatar, al momento, si sta parlando più di quellosta succedendo fuori dal campo... Mondiali Qatar, la lezione dell’Iran agli ipocriti europei Quando vedo le immagini in tv e quando vedo gli spalti pieni di tifosi finti, mi fa schifo, mi vengono i brividi”. In Qatar, al momento, si sta parlando più di quello che sta succedendo fuori dal ...Cronaca di una mattinata di disagi, schiacciati nel «bus sostitutivo» affollatissimo e senz’aria, fra l’autista che non conosce il percorso e la tensione che sale ...