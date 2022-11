Argentina | Scaloni | 'Giorno triste | perso con due tiri in porta e giocato male Tutti ci davano per favoriti ma'

... l'di Messi perde la partita di esordio al Mondiale 2022 contro l' Arabia Sausita . Sorpresa assoluta. E dire che la Seleccion guidata daera passata in vantaggio dopo 10 minuti ...PAREDES () 5 : Si guadagna con furbizia il rigore che porta al vantaggio dell'Albiceleste ... Dopo 13 minuti della ripresa il ct Lioneldecide di cambiarlo rendendosi conto che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Esordio da incubo quello odierno per l'Argentina di Lionel Scaloni battuta in rimonta dall'Arabia Saudita per 1-2. Una sconfitta che non solo complica le cose nel girone ...