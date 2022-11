Verona | Setti | «Bocchetti? Potenziale grande allenatore»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Le parole di Maurizio, Presidente dell’Hellas, alla conferenza stampa di presentazione di Sean Sogliano Maurizio, Presidente dell’Hellasha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione del neo-direttore sportivo Sean Sogliano SUL MERCATO – «Il problema del budget ce lo poniamo al rientro dei giocatori, quando si capirà quello che si potrà fare. Faremo dei correttivi, ma non parliamo di budget. Bisognerà capire la volontà dei giocatori quando torneranno. Se si presenteranno delle potenziali uscite le valuteremo al momento opportuno». SU– «Se giudichiamo i risultati il bilancio è negativo, ma credo anche che abbia avuto anche un po’ di sfortuna. Abbiamo avuto molti infortuni, e poi ci sono stati episodi sfortunati sul campo, o se volete ...

