Sci di fondo | Coppa del Mondo Ruka 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nuovo via per ladeldi sci di: si va aper l’ormai classico debutto della disciplina ai piani più alti. Si tratta di una stagione caratterizzata dalla ricerca della forma migliore per i Mondiali a Planica, in Slovenia, ma anche da qualche situazione particolare già presente in Finlandia. Non ci sarà infatti Jonna Sundling: la svedese, tra le principali potenziali protagoniste indelfemminile, non ha ancora recuperato da una pesante forma di raffreddore. Anche in campo maschile c’è un’assenza di discreto rilievo, quella di Harald Oestberg Amundsen. La Norvegia avrà tutti i favori del pronostico in campo maschile, in virtù non soltanto di Johannes Klaebo (che, però, è in ripresa da parecchi acciacchi), mentre la Svezia è destinata a dominare il ...