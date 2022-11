Perugia-Genoa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 novembre 2022) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli umbri per non gettare definitivamente la spugna, i liguri per continuare la rincorsa alla promozione.si giocherà domenica 27 novembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Curi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? QUII padroni di casa sono desolatamente ultimi in classifica, frutto di stagione fin qui pessima con due cambi di guida tecnica. Il ritorno di Castori se non altro ha riacceso nella squadra la voglia di lottare, ma il rendimento è ancora disastroso. Il punto colto a Modena nel turno precedente potrebbe essere uno stimolo per ripartire. QUII rossoblù, malgrado il terzo posto in classifica, non vincono da tre turni, il che è ...