Per 12 anni un’insegnate ha percepito sia lo stipendio che la pensione | errore in una scuola del Catanese “Danno da 290mila euro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022)siciliana ha smesso di lavorare nel 2006, ma da allora, per 12, hasia loche la. È la vicenda di una docente dellaGiovPaolo I, di Belpasso, in provincia di Catania. In oltre un decennio, fino alla morte della donna, avvenuta a marzo del 2019 all’età di 78, nessuno si è accorto dell’o ha segnalato l’anomalia. Ciò ha determinato unerariale complessivo di 289.805. La storia è emersa grazie a un’azione giudiziaria della ragioneria dello Stato che cerca di recuperare dagli eredi 72mila, le somme non ancora prescritte. La vicenda “surreale”, così la definiscono nella sentenza i giudici della Corte dei ...