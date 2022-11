Montagna | precipita su Pizzo Alto nel Lecchese | muore 35enne

commenta Un escursionista di 35 anni ha perso la vita domenica sera sul Pizzo Alto, a Permana, in provincia di Lecco, dopo essere precipitato. L'uomo era in compagnia di una ragazza e si erano diretti ...AGI - Un escursionista è morto nella zona della Rocca d'Aigliere, a Cesana, in provincia di Torino, dopo essere precipitato per alcune centinaia di metri, finendo in un canalone. La chiamata di ...Si chiamava Alessandro Regazzoni, il 33enne uscito per una escursione sabato 19 novembre sul Pizzo Cavregasco, in provincia di Como, a 2 ...Inutili i soccorsi. L'eliambulanza per le pessime condizioni meteo non ha potuto nemmeno raggiungere la vittima ...