Manovra | Cdm stasera Da tregua fiscale a bonus edilizi | misure in bozza

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – È stato convocato per le 20.30 di oggi il Consiglio dei ministri chiamato ad esaminare e approvare il disegno di legge di Bilancio. Unada 30-32 miliardi, “attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi”, secondo la premier Giorgia Meloni. Razionalizzazioni delle tax expenditures e proroga dell’entrata in vigore della sugar tax e della plastic tax sono tra leche emergono dallo schema provvisorio e parziale della legge di bilancio che andrà all’esame del Cdm. Definizione agevolata mediante “rottamazione” o “saldo e stralcio” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e rimodulazione delle scadenze dell’inesigibilità, con possibilità di restituzione anticipata dei crediti non riscuotibili: questa una delle principaliin ...

Arriva oggi in la economica, con un pacchetto da 32 miliardi . Tra le ipotesi al vaglio l'azzeramento dell'Iva su pane, pasta e latte. Sulle pensioni il governo lavora a quota 41+62, ...- Ci sarà anche un Decreto fiscale per la copertura delle misure. 32 miliardi, in gran parte destinata a famiglie e imprese per far fronte al caro energia e al caro ...Vertice di maggioranza prima di far arrivare la manovra in Consiglio dei ministri, oggi pomeriggio. Le promesse di Lega e Forza Italia (flat tax e Iva) sono ridimensionate da Giorgia Meloni, alla qual ...