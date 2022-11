L' Olanda passa all' ultimo | 2-0 | ma che paura col Senegal

(Di lunedì 21 novembre 2022) Esordio positivo per l'di Van Gaal alla Coppa del Mondo in Qatar. Con due gol nel finale, gli orange piegano ilcampione d'Africa in una partita valida per la prima giornata del Girone A. Con questo successo, l'aggancia l'Ecuador al primo posto del girone e di fatto mette già una seria ipoteca sulggio agli ottavi di finale. Dopo un primo tempo senza troppe emozioni, l'trova la zampata vincente nel finale con la stella emergente Cody Gakpo. Ci pensa poi Klaassen, entrato dalla panchina, ad arrotondare il risultato nell'interminabile recupero concesso dall'arbitro. Unforse punito troppo severamente nel risultato, la nazionale africana è infatti apparsa a tratti anche più propositiva dell', ma ha pagato a caro prezzo ...

