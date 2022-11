L’attacco dei giganti | due personaggi sono ispirati a Il trono di spade e Breaking Bad

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’Anime NYC 2022 sta regalando a tutti noi appassionati dell’animazione giapponese, emozioni davvero forti tra annunci, trailer esclusivi (Trigun Stampede) ed ospiti illustri tra cui il celebre Hajime Isayama, autore dedei. Il noto mangaka ha rilasciato succulenti novità in riferimento alla genesi produttiva di alcunidel suo manga. Nello specifico ha sottolineato che la tanto amata ed odiata Gabi, sia uno ispirato ad Arya da Ildi(interpretata da Maisie Williams). L’autore ha poi spostato l’attenzione su un altro cadetto eldiano: Falco. Quest’ultimo invece trae ispirazione da Jesse Pinkman (Aaron Paul) diBad. Rivelazioni inedite che in realtà ben si sposano con la poetica contenutistica del noto mangaka ...

