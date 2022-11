Lancia - Verso il Design Day | così le icone dei rally ispirano il futuro

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il 28 novembre è segnato con un circoletto rosso sul calendario degli appassionati del marchio. In quella data, infatti, si terrà l'ormai attesoDay, durante il quale i vertici della Casa potrebbero svelare novità importanti suldel marchio, chiamato a un rilancio in chiave premium nei piani del gruppo Stellantis. La speranza è di vedere qualche segnale tangibile dei modelli protagonisti del rilancio: ovvero, la nuova Ypsilon (in programma nel 2024), la futura ammiraglia (2026) e la nuova Delta (2028). Intanto, per ingannare l'attesa, la Casa continua a rievocare importanti antenate, fonte d'ispirazione per le eredi in arrivo: tirando a lustro la Stratos, la037 e ovviamente la Delta. Le parole del ceo. Ispirarsi a vetture come Delta,037 e Stratos è il sogno di tutti: ...