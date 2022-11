Isola dei Famosi 2023 | Ilary Blasi verso l’addio e cinque naufraghi già confermati?

(Di lunedì 21 novembre 2022) Da una settimana circa, Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che tornerà l’deiin tv. Si pensava che il reality si fermasse per un anno per dare spazio ad altri format, ma la richiesta sarebbe stata talmente forte da convincere i vertici. Ecco quindi che la fase preparativa è partita da qualche giorno e spuntano subito diverse novità. Sono forti i dubbi sulla conduttrice in quantopotrebbe concedersi un anno sabbatico, il cast invece avrebbe già i suoi primideici sarà? Solo qualche giorno fa è arrivata la conferma della nuova edizione dell‘dei. Ma che stagione sarà? Stando agli ...

...Presidente e sin da subito mi sono messo con gli uffici competenti per far si che venisse riaperto ed oggi sono felice di essere qui per l'iniziolavori" dichiara in conclusione Ferrari.di ...Un anno fa ne venne recuperata una lunga due chilometri A giugno di un anno fa, non lontano dall'Conigli di Manerba, ne venne recuperata una lunga quasi 2 chilometri. "Finché non si ...Giacarta, 21 nov. (askanews) - Una ventina di persone sono morte e almeno 300 sono rimaste ferite a causa del terremoto di magnitudo 5,4 che oggi ha scosso l'isola di Giava, in Indonesia. Lo ha detto ...Un ragazzo di Vicalvi è stato soccorso in ambulanza e trasportato in ospedale. All’arrivo dei carabinieri dei presunti aggressori nessuna traccia.