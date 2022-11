Il governo rinvia le tasse di Conte su plastica e zucchero

(Di lunedì 21 novembre 2022) Razionalizzazioni delle tax expenditures (le detrazioni fiscali) e proroga dell'entrata in vigore della sugar tax e della plastic tax, le imposte sulle bevande zuccherate e la. Sono alcune delle misure che emergono dallo schema provvisorio e parziale della legge di bilancio che andrà all'esame del Cdm questa sera. I due oboli, nati per colpire l'utilizzo delle inquinanti plastiche monouso e il consumo delle poco salutari bevande zuccherate, erano stati ideati dala fine 2019 ma non sono mai stati attuati.

