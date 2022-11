Donne uccise a Roma | De Pau controllato a vista in carcere ' Bersaglio mobile' sul killer delle escort

...e nessuna ammissione sul delitto Torres Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo giovedì mattina sarebbe arrivato con la Toyota IQ in via Riboty e poi dopo il duplice omicidio delle...- L'uomo a breve sarà interrogato dal gip: ancora tanti i dubbi e le zone scure della storia dei tre femminicidi di giovedì nel quartiere Prati. 'Rispettate il dolore, non suonate' il messaggio dei ...E' stata ritrovata l'auto di Giandavide De Pau, l'uomo fermato e accusato per i tre omicidi di Prati a Roma. I misteri del killer di Prati: manca l'arma del delitto ...L'auto del presunto killer delle prostitute è stata ritrovata a Roma: una Toyota Iq targata EC646RA. Giandavide De Pau, il cinquantunenne accusato dell'omicidio delle tre donne ...