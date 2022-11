Cremlino | Raggiungeremo i nostri obiettivi | non vogliamo un cambio di regime | Zaporizhzhia | accuse incrociate

(Di lunedì 21 novembre 2022) 21 nov 11:04 Kiev: bombe aper far morire di freddo gli ucraini 'Il bombardamento della centrale nucleare diè la tattica russa per interrompere le forniture di energia agli ...

Il Fatto Quotidiano

21 nov 10:51: in Ucrainai nostri obiettivi 'La Russia vuole raggiungere i suoi obiettivi, e li raggiungerà'. Lo ha affermato il portavoce delDmitry Peskov in merito ...Ad affermarlo è il portavoce di Mosca, Dmitry Peskov. Colpito condominio a Kharkiv, ci sarebbero persone sotto le macerie. Lo riportano i media ucraini. Zelensky: 'L'esercito russo ha bombardato ieri ... Ucraina, la diretta - Cremlino: "Raggiungeremo i nostri obiettivi, ma non puntiamo a un cambio di regime a Kiev" Un condominio è stato colpito dai bombardamenti russi a Shevchenkove, nella regione orientale di Kharkiv, le persone potrebbero essere sotto le macerie. Lo ha reso noto il vice capo dell’ufficio del ...Il fine dell’operazione militare russa in Ucraina non è provocare un cambio di regime a Kiev. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe.