Cannavaro e Inzaghi come Messi e Cr7 | il duello mondiale inizia sui social

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Fabioe FilippoLeoe Cristiano Ronaldo. Nessun paragone irriverente, si tratta solo di una trovata geniale delmedia manager della Reggina. L’espertoamaranto ha creato un fotomontaggio che vede protagonisti i due allenatori per presentare lo scontro tra campioni del mondo che andrà in scena domenica (ore 12:30) al “Granillo“, quando in punta allo Stivale sarà di scena il Benevento. La base utilizzata è stata quella di un’altra foto che in questi giorni ha fatto scalpore:e Ronaldo intenti a giocare una partita a scacchi. Lo scatto che ritrae l’asso argentino insieme a quello portoghese, in realtà, è stato ideato per una campagna pubblicitaria di Louis Vuitton. Una scelta ...

