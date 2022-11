Zelensky e premier Gb Sunak rendono omaggio ai caduti ucraini

Il presidente ucraino Volodymyre il primo ministro britannico Rishi Sunak rendono omaggio ai soldati ucraini caduti e alle ... in occasione della prima visita delbritannico nella ......aveva fatto Putin nel 2022 era avvenuta a parti rovesciate il 31 luglio del 1958 quando il... purché quei guerrafondai di Kiev, a cominciare da, avessero smesso di infliggere perdite ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...