Sci alpino oggi | Slalom Levi 2022 | orari domenica 20 novembre | pettorali | programma | tv | streaming

(Di domenica 20 novembre 2022)20, andrà in scena il secondofemminile di, valido per la Coppa del Mondo-2023 di scifemminile. La gara di ieri ci ha regalato spettacolo e colpi di scena, fino alla vittoria finale di Mikaela Shiffrin che ha preceduto Anna Swenn-Larsson e Petra Vlhova. LA DIRETTA LIVE DELLODIALLE 10.15 E 13.15 Il pettorale di partenza per la statunitense, che di certo vorrà provare a bissare il trionfo di ieri sarà il numero 2, preceduta dalla sola Wendy Holdener, quinta nella prima gara. Con il numero 7 partirà la slovacca Petra Vlhova, preceduta dalla tedesca Lena Duerr, che aveva primeggiato nella prima manche di gara-1. Numero 4 per l’austriaca Katharina Liensberger, autrice di ...

La statunitense ieri ha centrato la vittoria numero 75 in Coppa del Mondo e sarà sicuramente decisa e motivata ad incrementare ulteriormente il suo bottino. Le avversarie però non mancheranno, a ...... i pettorali di partenza, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming del primo slalom femminile di Levi valido per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. L'...Grande partenza di stagione per la fuoriclasse dello sci Mikaela Shiffrin, che a Levi in Finlandia ha conquistato il primo slalom della Coppa del del Mondo femminile di sci alpino. La campionessa stat ...La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha finalmente alzato il sipario. Nella prima gara della stagione Mikaela Shiffrin mette subito la firma, trionfando davanti ad Anna Swenn-Larsson e Petra Vlh ...