Qatar | flop in campo | tifosi in fuga nel secondo tempo | lo stadio si svuota prima della fine

Tutto Napoli

sconfitto all'esordio, tifosi in fuga dallo stadio Ilè diventato il primo paese ospitante nei 92 anni di storia della Coppa del Mondo a subire una sconfitta in una partita di apertura e ...I top ee i voti ai protagonisti del match di apertura di2022: pagelleEcuador Le pagelle dei protagonisti del primo match di2022 di oggi traed Ecuador. VOTI:: Al Sheeb 4;... Flop Qatar: mai un paese ospitante aveva perso nella prima partita del Mondiale Enner Valencia si prende la scena con una doppietta, male la nazionale di casa: all'Al-Bayt, l'esordio dei Mondiali in Qatar finisce 2-0 per i sudamericani ...(Semicit. Leo Longanesi). Qatar 2022, cerimonia d’apertura e Qatar-Ecuador danno il via al Mondiale - 20/11/2022 Serie A, top&flop: Napoli inavvicinabile; restano in scia Milan, Juve e Inter - ...