Perin sogna in grande | peccato che la stroncatura sia senza appello

(Di domenica 20 novembre 2022) Mattiaè stato protagonista di uninizio di stagione con la Juve,che i suoi sogni non possano essere realizzati. I portieri sono sempre stati ilfiore all’occhiello nella storia della Juventus, perché i bianconeri hanno sempre creduto che avere unnumero uno tra i pali permettesse di potere subire meno gol, per questo motivo anche un secondo come Mattiasicuramente è sempre stato unvanto per la squadra. LaPresseNonostante la frase che avere unportiere permette di subire poche reti possa sembrare banale, in realtà non lo è affatto. Sono state tante le squadre che nella storia hanno avuto l’opportunità di realizzare delle straordinarie imprese con estremi difensori tutto sommato normali, ...

Corriere dello Sport

Sarri, ex di turno,di espugnare il suo ex stadio. Allegri cerca i tre punti per l'operazione ... In porta di nuovo Szczesny dopo la parentesi infrasettimanale per. Squalificato Alex Sandro. ...scudo Il sogno di allenare la Juve Montero ha rubato un po' da Lippi e un po' da Capello . Un po' anche da Mondonico, Guidolin e Prandelli. L'allenatore della Primavera bianconera ha visto ... Perin stupisce i tifosi della Juve: "Gli infortuni Colpa mia perché..." Le probabili formazioni Juventus-Lazio: quindicesima giornata Serie A 2022/2023. Ballottaggi, squalificati e indisponibili per il fantacalcio ...Mattia Perin ormai sembra essere sempre più fuori dai giochi della Juventus, per questo motivo sta diventando quasi pronto uno scambio unico.