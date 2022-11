Ora vivo in Spagna e La metamorfosi choc di Suor Cristina

(Di domenica 20 novembre 2022) Non è più: l'ex star di The Voice oggi è semplicementeScuccia. La cantante siciliana vincitrice nel 2014 del talenta ha infatti abbandonato l'abito religioso e ha iniziato una nuova vita. Lo ha raccontato nel corso della puntata di domenica 20 novembre idi Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. “La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa" ha detto l'ex religiosa. Ma cosa fa adesso Cristtina Scuccia? "Oggiine faccio la cameriera”, racconta a Toffanin spiegando come "il successo non abbia messo in crisi la vocazione ma abbia piuttosto ...

Suor Cristina lascia la tonaca e veste i panni della donna giovane donna laica, sempre tenendo presente la passione per ... Ora è Cristina Scuccia, non più Suor Cristina. La vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha infatti deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la ...