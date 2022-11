Mondiali Qatar 2022 | Lula | “Il Brasile deve tornare a vincere | sono fiducioso”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) “Dopo 20 anni, credo che si arivata l’ora che iltorni a essere campione del mondo. Le altre nazionali non stanno bene. E Cristiano Ronaldo già non gioca più come giocava prima. Quindimolto”. Questo l’auspicio del Presidente brasilianoin vista dell’inizio dell’avventura della Seleçao aiinspera di festeggiare il primo titolo iridato sotto la sua presidenza. Intanto da Lisbona, dov’è in visita lampo, twitta per dare il suo supporto a Thiago Silva e compagni. SportFace.