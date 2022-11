Mondiali Qatar 2022 | Casillas | “La Spagna non è tra le favorite”

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di pronostici aidi. Ai microfoni di Marca, Ikerha detto la sua: “Non vedo latra le– dice l’ex portiere del Real Madrid e della nazionale iberica -. Francia, Brasile o Argentina sono squadre già consolidate, ma penso che la squadra di Luis Enrique possa arrivare in semifinale e poi da lì possa andare a vincere. Il Ct ha fatto un partire un ricambio generazione e come sempre non è facile. Ma sono arrivati buoni risultati: ha portato lain semifinale dell’Europeo, ad una finale di Nations League e alla Final Four di un’altra competizione. Sono risultati positivi”. Sul miglior marcatore del torneo: “È difficile. Avrei detto Benzema… Ora direi Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Sembra che sia venuto qui al ...

Il Mondiale insta per iniziare: alle 15.30 via alla cerimonia d'apertura , alle 17 il calcio d'inizio della partita inaugurale tra i padroni di casa dele l' Ecuador . Il primo torneo iridato in Medio Oriente, il primo in autunno, il secondo di fila senza l'Italia. L'ambasciatore della Coppa del mondo, Ghanim Al Muftah , e la cantante Dana "...La prima volta d'inverno, la prima volta in Medio Oriente:- Ecuador apre idi calcio più insoliti, curiosi e imprevedibili di sempre. Anche i più contestati, in un paese accusato da sempre di discriminazioni sociali e nell'occhio del ciclone ...Il numero 6 della Juve sui social ha descritto le sensazioni dei verdeoro a pochi giorni dall'esordio nei Mondiali ...Emily Brooks, giornalista inviata in Qatar dalla Bbc per raccontare i primi Mondiali della storia giocati in inverno, ha mostrato sui social le tende riservate ai tifosi. L'arrivo con il ...