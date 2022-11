La Juve si fa in 3 | tornano i big per il sogno rimonta e l' assalto alle coppe

(Di domenica 20 novembre 2022) Lantus virtuale, per dirla alla Massimilianogri, è pronta per diventare reale. Il tecnico, dopo Capodanno, ritroverà anche i pezzi pregiati del puzzle che aveva pensato in estate con la ...

La Juventus virtuale, per dirla alla Massimiliano Allegri, è pronta per diventare reale. Il tecnico, dopo Capodanno, ritroverà anche i pezzi pregiati del puzzle che aveva pensato in estate con la ...Tutto è dovuto al fatto che se dopo due anni dinon ha forse capito ancora cosa significhi ... E allora i conti, perchè Paredes ancora deve dimostrare di valere la pena di puntare su di lui ...A gennaio Allegri può contare, tra gli altri, su Pogba e Chiesa ma anche su due giovani per lottare su tre fronti ...L'ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, si è mostrato molto fiducioso sul ritorno dei bianconeri a competere per grandi traguardi ...