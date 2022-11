Il Papa e il pranzo di famiglia Agnolotti e caffè con la cugina Carla - Cronaca - quotidiano.net

(Di domenica 20 novembre 2022) Francesco ad Asti, nei paesi di origine del papà emigrato in Argentina. Bagno di folla sulle note del tango. La festa per il compleanno della parente: 'Che bello rivederti, ma per i 90 anni non si ...

Francesco ad Asti, nei paesi di origine del papà emigrato in Argentina. Bagno di folla sulle note del tango. La festa per il compleanno della parente: 'Che bello rivederti, ma per i 90 anni non si ...Dopo ilin Episcopio, ilfarà rientro in elicottero (il decollo e' in programma alle 16 nello stadio comunale Censin Bosia, dove lo saluteranno oltre mille tra bambini e ragazzi della ...Francesco ad Asti, nei paesi di origine del papà emigrato in Argentina. Bagno di folla sulle note del tango. La festa per il compleanno della parente: "Che bello rivederti, ma per i 90 anni non si pia ...Papa Francesco stringe le mani della gente, saluta i bambini, si siede a tavola con la famiglia. E sorride, sorride per tutto il tempo. Sono immagini che fanno bene al cuore quelle del Pontefice in vi ...