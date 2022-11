F1 | Horner | “Impressionante il dominio di Max | abbiamo sbagliato meno degli altri”

(Di domenica 20 novembre 2022) “Innanzitutto vogliamo goderci i successi di quest’anno, perché è stata una stagione incredibile. 17 vittorie, campionato piloti e costruttori. È stata una prestazione incredibile da parte di tutto il team. Faticheremo a migliorare ciò chefatto, ma il nostro 2023 comincia domani. Avremo Ferrari e Mercedes che spingeranno tantissimo, ma come squadra siamo orgogliosi del nostro lavoro“, queste le parole Christianai microfoni di Sky Sport. Il team principal si è detto soddisfatto della stagione a cui è mancata solo la doppietta nella classifica piloti con Perez che ha concluso il Mondiale in 3^ posizione dietro a Charles Leclerc. “Quandovisto le performance della Ferrari nei test pre-stagionali pensavamo sarebbe stata molto dura. Riuscire a reagire e rimontare dopo le prime gare è stato incredibile, da parte di ...

Sui punti di forza della Red Bull e di Verstappen nel 2022: ' Max ha una specie di sesto senso con le gomme. La sua abilità è quella di stimare l'aderenza e gestirla. Davvero fenomenale. Lo abbiamo ...Abbiamo visto molte volte che i tecnici disono in grado di risolvere la situazione anche in ... Nel terzo settore è inveceper ora la progressione RedBull che consente a Perez di ... F1, Christian Horner: "Impressionante il dominio di Max, come team abbiamo commesso meno errori degli altri"