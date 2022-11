Coppa Davis 2022 | il ranking degli italiani | Musetti guida gli azzurri | Fognini cruciale in doppio La classifica

(Di domenica 20 novembre 2022) L’Italia si sta preparando per affrontare gli USA nei quarti di finale della. Gliscenderanno in campo a Malaga nella giornata di giovedì 24 novembre, con l’obiettivo di battere la quotata formazione statunitense e continuare a inseguire l’Insalatiera sul cemento della località spagnola. Il capitano Filippo Volandri dovrà fare a meno di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, sulla carta i due uomini di riferimento per la nostra Nazionale. Il romano (numero 16 delATP) e l’altoatesino (numero 15 al mondo) si sono dovuti chiamare fuori a causa di problemi fisici riscontrati nelle ultime settimane. Il numero 1 d’Italia sarà allora Lorenzo, che al momento occupa il 23mo posto della graduatoria internazionale. Il 20enne toscano si è reso protagonista di una bella annata ...

Si complica maledettamente la strada dell'Italia inDavi s. La Federazione Italiana Tennis ha annunciato che anche Matteo Berrettini , dopo la rinuncia di Jannik Sinner, non sarà disponibile a Malaga per la sfida contro gli Usa nei quarti. Il ...Il tennista romano sui social: "Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo" Db Bologna 16/09/2022 -/ Italia - Argentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Matteo Berrettini Dopo la rinuncia di Jannik Sinner, l'Italia perde anche Matteo Berrettini in vista delle Finals di...Anche il romano dà forfait per infortunio e non parteciperà alle Finali di Malaga. Il capitano azzurro ha scelto di non convocare sostituti, restano quattro i componenti della squadra.La squadra resta composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Berrettini e il forfait alla Coppa Davis: l'annuncio su Instagram "Ciao ragazzi, purtroppo l'infortunio al ...