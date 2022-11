TGLA7

- Per il presidente ucraino Mosca cerca la tregua per recuperare le forze. Sull'immagine dell'esercito ucraino potrebbe avere pesanti ripercussioni l'indagine che l'Onu vuole avviare sulla denuncia ...'La cessazione della guerra di per sé non garantisce la pace - ha affermato, respingendo ... molti sforzi per ciò che abbiamo già raggiunto, e tutti sanno cheritardo o conflitto ... Zelensky: 'Qualsiasi concessione a Putin non sarà pace ma porterà nuovo sangue' Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso video all'International Security Forum di Halifax postato su Telegram. "Qualsiasi concessione della nostra terra o della nostra ...La pace tra Russia e Ucraina sembra sempre più distante dopo le parole del presidente ucraino Zelensky e la volontà di non arretrare.